На Краснодар обрушился ливень с градом

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-03T18:01:08+03:00

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В Краснодаре вечером 3 июня 2019 года прошла сильная гроза. Ливень сопровождался градом. В центре города вода затопила проезжую часть улицу.

В Краснодарском крае в начале недели жара будет сменяться грозовыми дождями.

Утром и днем в понедельник местами по южной половине края возможны кратковременные осадки, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 33 градусов, местами до +35.

На Черноморском побережье утром и днем также пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, южный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха до +28, местами в южной половине побережья до +32.

В Краснодаре утром и вечером возможна гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20…22 градуса, днем до +33.

ИСТОЧНИК KP.RU