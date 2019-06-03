На Кубани после дождя и града из берегов вышла река Аргош

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-03T18:15:38+03:00

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Днем 3 июня по Краснодарскому краю прошли сильные ливни с градом и ветром. После удара стихии из берегов вышла реки Аргош в Отрадненском районе.

- Произошел подъем уровня реки Аргош в результате чего подтоплены 4 придворовые территории и 15 огородов, в дома вода не заходила, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/712634" frameborder="0"></iframe> Подтопление в станице Передовой 3 июня.

В экстренном ведомстве уточнили, что в дома вода не заходила. Кроме того, градом повреждены две ветхие крыши на улицах Колхозной и Мичурина в станице Передовой.

- Всего к ликвидации последствий задействовано 25 человек и 6 единиц техники. На данный момент вода ушла с территорий. Специалистами Центра управления кризисными ситуациями организован мониторинг складывающейся обстановки на территории края. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организованна работа оперативного штаба, - добавили в пресс-службе.

До конца суток 3 и 4 июня в Краснодарском крае, исключая Черноморское побережье, действует экстренное предупреждение. Синоптики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU