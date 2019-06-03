2019-06-03T18:16:50+03:00
Происшествия

На Кубани оштрафовали судебного пристава

За неисполнение своих обязанностей он заплатить 5 тысяч рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Крыловского района провели проверку соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Сотрудники ведомства побывали в отделе судебных приставов по Крыловскому и Павловскому районам.

- В ходе проверки установлено, что в отдел судебных приставов поступило обращение от местной жительницы. Старший судебный пристав нарушил административное законодательство и уклонился от выполнения своих должностных обязанностей. В итоге обращение было рассмотрено не в установленные законом сроки, ответ заявительнице направлен только на 57 день, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге в отношении старшего судебного пристава было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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