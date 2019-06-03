2019-06-03T18:34:11+03:00
Происшествия

Ветер, ливень и град парализовали движение трамваев в Краснодаре

На контактную сеть упали два дерева
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Типичный КраснодарФото: Типичный Краснодар
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В Краснодаре после кратковременного, но мощного удара стихии, практические парализовано движение трамваев.

В районе стадиона «Кубань» на улице Железнодорожной на контактную сеть упало дерево, еще один аналогичный инцидент произошел в районе улицы Сормовской.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В центре Краснодара на улице Садовой ливнем затопило трамвайные пути, что также привело к остановке вагонов.

- Прогнозировать сроки восстановления движения сложно, обычно это занимает от одного до двух часов, - рассказал «КП-Кубань» представитель КТТУ Олег Бодня.

В администрации Краснодара уточнили, что остановилось движение трамваев № № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22. На место уже направлена техника, чтобы его убрать и восстановить движение.

— По городу дежурят 12 вакуумных машин, готовых приступить к ликвидации подтоплений. При необходимости количество откачивающей техники может быть увеличено до 20 единиц. По данным на 17:30, подтоплений не зафиксировано, проезд автомашин обеспечен по всему городу, — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Напомним, что в Краснодарском крае до вечера 4 июня действует экстренное предупреждение. В регионе ожидаются ливни с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. В юго-восточных районах края возможен подъем уровня воды в реках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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