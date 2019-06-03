На Кубани задержали серийных воров

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-03T18:48:40+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району обратились жители станицы Черноерковской и Славянска-на-Кубани. Они сообщили, что из их домовладений похищены ювелирные украшения и деньги. Общий ущерб составил порядка 4 млн рублей.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники проникали в жилища заявителей путем отжима окон. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в краевой столице удалось задержать ранее судимого 36-летнего местного жителя его 33-летнюю знакомую, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили причастность задержанных к 9 фактам краж. Они выяснили, что злоумышленники продавали похищенное, а полученные деньги тратили на собственные нужды. В данный момент подозреваемые находятся под стражей. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU