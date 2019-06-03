Прокуратура Краснодара выявила мошенничество при получении материнского капитала

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-03T19:10:21+03:00

Злоумышленники нанесли ущерб более чем на 800 тысяч рублей

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Прокуратура Западного округа Краснодара провела проверку законодательства при получении средств материнского капитала. В результате, возбудили два уголовных дела.

- В ходе проверки установлено, что что два лица, обладающие правом на получение бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала, заключили с кредитным потребительским кооперативом граждан договоры займа на приобретение жилья. После этого они подделали документы купли-продажи земельного участка и жилого дома в Ростовской области, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На основании предоставленных подложных договоров злоумышленники получили на свои счета от Пенсионного фонда России средства материнского капитала. Ущерб для бюджета, нанесенный в результате противоправных действий, превысил 800 тыс. руб.

В данный момент возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Их расследование находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU