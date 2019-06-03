2019-06-03T19:35:38+03:00
Общество

Нуждающимся семьям Кубани окажут финансовую поддержку

На это направят порядка 19 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре обсудили меры социальной поддержки нуждающихся кубанских семей. В 2019 году на данные цели выделили около 19 млрд рублей. Это почти на 1,5 млрд больше, чем годом ранее. При этом, около 5 млрд рублей поступило в рамках национального проекта «Демография».

- В данный момент на Кубани в трудной жизненной ситуации находятся 3 тысячи 700 семей. В них воспитывается 9 тысяч детей. В то же время в регионе с 2015 года на 20% сократилось количество малообеспеченных ячеек общества, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для поддержки таких семей в крае действует ряд программ. В частности, очень хорошо зарекомендовал себя так называемый «социальный контракт». Он подразумевает выделение денежных средств в размере 90 тысяч рублей на организацию подсобного хозяйства или открытие собственного дела. Только с начала 2019 года на Кубани заключили свыше 50 таких контрактов.

Также в Краснодарском крае функционируют 26 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Они принимают более 500 ребят ежедневно. Они попадают в данные учреждения, когда семья находится в критической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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