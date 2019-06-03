На Кубани прошли краевые соревнования по прыжкам на батуте

СЕГОДНЯ 20:07 2019-06-03T20:07:06+03:00

Краснодарцам в очередной раз не было равных

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В Брюховецком районе завершились краевые соревнования на призы олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Александра Москаленко. Турнир прошел уже в 17-й раз. За медали боролись порядка 170 спортсменов из Краснодарского и Ставропольского краев, а также республики Адыгея.

- По итогам соревнований кубанские батутисты в очередной раз подтвердили звание сильнейших в данном виде спорта. Золотые медали завоевали краснодарцы: Юрий Шакула, Полина Максимова, Виталий Чивяга, Мария Кутлакаева, Анжелика Атлышева, Данила Ряжских и Владимир Лазутин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

С именем Александра Москаленко на Кубани связаны одни из самых славных спортивных побед. Многократный чемпион России, Европы и мира, именно он стал первым спортсменом планеты, завоевавшим олимпийское «золото» в этом виде спорте.

ИСТОЧНИК KP.RU