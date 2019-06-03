В Краснодаре восстановлено движение трамваев после урагана

СЕГОДНЯ 22:02 2019-06-03T22:08:47+03:00

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Из-за обрушившегося на Краснодар урагана, движение общественного транспорта было прекращено. На трамвайные пути в районе стадиона "Кубань" рухнуло дерево, оборвав контактную линию. Также дерево упало и на пути в районе улицы Сормовской. А на Садовой ливнем затопило трамвайные пути, что также привело к остановке вагонов. Несколько часов ремонтные бригады восстанавливали движение, и к десяти вечера трамваи снова поехали по улицам города.

- Специалисты распилили и убрали поваленные шквалистым ветром деревья на обоих участках контактной сети, - сообщили в мэрии Краснодара. - Это пересечение улиц Дмитриевская Дамба и Железнодорожной, а также улиц Сормовской и Первомайской. В обоих направлениях трамваи стояли больше 2 часов.

Из-за непогоды прекратилось движение 8 маршрутов. Но сейчас уже все трамваи поехали.

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После удара стихии из берегов вышла река Аргош в Отрадненском районе края. Из-за разгула стихии в станицу Передовую вошла большая вода, которая подтопила улицы и огороды населенного пункта (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU