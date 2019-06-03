В Краснодаре началось преобразование Старокубанского кольца

3 Июнь 23:53 2019-06-04T00:05:30+03:00

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В Краснодаре в ночь на 4 июня начали ликвидировать Старокубанское кольцо.

-Будем вести работы ночью, так как на этом участке всегда огромный поток машин. И важно, чтобы преобразование не мешало движению, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов на месте строительства.

Всего у рабочих чуть меньше месяца, ведь изменённое кольцо должно заработать до конца июля. Кстати, Старокубанское кольцо - четвертое, которое меняют в Краснодаре. Здесь уберут круг, сделая перекресток. Трамваи трогать не будут, разве что приведут в порядок территорию рядом с путями.

-Те работы, которые мы проводим, относительно недорогие, зато дают серьезный положительный эффект. По расчётам экспертов Высшей школы экономики, пропускная способность этого перекрестка увеличится на 40%, - сказал Евгений Первышов.

В это же время рабочие начали убирать и ещё одно кольцо в Краснодаре - на улице Лизы Чайкиной. Участок с Сормовской скоро станет Т-образным перекрестком. А ещё на Сормовской, в той части, которая ведёт в сторону КМР, убрали бутыльное горлышко.

ИСТОЧНИК KP.RU