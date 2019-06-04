В Сочи в художественном музее откроется выставка Ивана Гребенщикова

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-04T07:19:08+03:00

Это серия произведений выполнена как в традиционных техниках, так и в цифровых

Изменить размер текста: A A

В Сочи 7 июня в15:00. в художественном музее откроется персональная выставка Ивана Гребенщикова.

В двух залах на первом этаже будет представлена серия произведений, которые выполнены в различных техниках - традиционных и цифровых.

- В экспозиции работы, созданные с 2012 по 2019 год. Художник выявляет параллели между классическим искусством и «рецептивной арт-терапией». Произведения служат как образцы для экспериментов с eye-tracking (исследование микро-движений глаз), а также как поле для фиксирования тех или иных заключений в процессе рассуждения, - рассказали в пресс-службе музея.

- Иван Гребенщиков родился в Санкт-Петербурге, с 1995 года живет и работает в Швейцарии. В 2010 году закончил художественную академию Брера в Италии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи

Выставка будет работать до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU