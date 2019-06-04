2019-06-04T07:38:51+03:00
Общество

В Краснодаре уничтожили 11 килограммов запрещенного к ввозу сыра из Голландии и Германии

Продавцы не смогли предоставить разрешающую документацию
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре уничтожили 11 килограммов запрещенного к ввозу сыра из Голландии и ГерманииВ Краснодаре уничтожили 11 килограммов запрещенного к ввозу сыра из Голландии и ГерманииФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Запрещенную к ввозу в Россию продукцию нашли на сельскохозяйственном рынке в Краснодаре. Сотрудники Россельхознадзора выявили в продаже у двух предпринимателей сыры марки Dorblu и FricoFormaggioCapra из Германии и Голландии. Продукция этих стран является запрещенной для ввоза в страну до 31 декабря 2019 года.

- Общий вес сыра составил 11 килограммов. На этикетке отсутствовала информация на русском языке, а сопроводительные документы продавцы предоставить не смогли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Сыры были изъяты и уничтожены путем денатурации.

Напомним, во дворах улицы Селезнева, что в Краснодаре, снесут все незаконные гаражи. В администрации краевого центра сообщают, что только на участке от Ялтинской до Стасова обнаружили 219 конструкций, которые будут демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи в художественном музее откроется выставка Ивана Гребенщикова
В Краснодаре началось преобразование Старокубанского кольца
В Краснодаре восстановлено движение трамваев после урагана
На Кубани прошли краевые соревнования по прыжкам на батуте
Нуждающимся семьям Кубани окажут финансовую поддержку
Прокуратура Краснодара выявила мошенничество при получении материнского капитала
На Кубани задержали серийных воров
На Кубани пятиклассник покончил с собой из-за сломанной игрушки
Ветер, ливень и град парализовали движение трамваев в Краснодаре
На Кубани оштрафовали судебного пристава
На Кубани после дождя и града из берегов вышла река Аргош
На Краснодар обрушился ливень с градом
В «Орленке» открылась школа подводных исследований
Жилой комплекс в центре Сочи сбрасывал фекальные стоки в городскую ливневку
На Кубани 3,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия
В Отрадненском районе чиновников оштрафовали за некачественную работу
В парке «Краснодар» убрали шалфей
Глава города назвал работу «Краснодар Водоканала» примером для ресурсоснабжающих организаций
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обхода Анапы
Краснодарский край примет Чемпионат мира по мотокроссу 2019
В Краснодаре во дворах на улице Селезнева снесут незаконные гаражи
В Сочи спасатели помогли женщине, получившей травму ноги
На Кубани чиновники пойдут под суд за неэффективное расходование 67 миллионов при газификации
В Анапе нашли пропавшего подростка из Читы
В Абинском районе перевернулась иномарка
В Краснодаре пройдет фестиваль «Торговые пути Боспорского царства»