СЕГОДНЯ 07:38 2019-06-04T07:38:51+03:00

В Краснодаре уничтожили 11 килограммов запрещенного к ввозу сыра из Голландии и Германии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Запрещенную к ввозу в Россию продукцию нашли на сельскохозяйственном рынке в Краснодаре. Сотрудники Россельхознадзора выявили в продаже у двух предпринимателей сыры марки Dorblu и FricoFormaggioCapra из Германии и Голландии. Продукция этих стран является запрещенной для ввоза в страну до 31 декабря 2019 года.

- Общий вес сыра составил 11 килограммов. На этикетке отсутствовала информация на русском языке, а сопроводительные документы продавцы предоставить не смогли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Сыры были изъяты и уничтожены путем денатурации.

Напомним, во дворах улицы Селезнева, что в Краснодаре, снесут все незаконные гаражи. В администрации краевого центра сообщают, что только на участке от Ялтинской до Стасова обнаружили 219 конструкций, которые будут демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU