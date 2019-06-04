В Сочи приступили к сносу незаконного строения

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-04T08:15:59+03:00

Решение о демонтаже здания было принято еще в декабре прошлого года

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В Сочи на улице Нижнеимеретинской приступили к сносу незаконного строения. Решение о демонтаже было принято судом в декабре 2018 года. Но исполнять его застройщик не торопилась.

- Администрация города через суд получила право снести незаконный объект. Утром 3 июня на Нижнеимеретинскую подъехала специальная техника. Подобраться к незаконному строению оказалось сложно – по всему периметру здания были выставлены самосвалы. Через пару часов при помощи тягачей технику убрали и начали снос, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В Сочи на территории Имеретинской низменности с 2014 года запрещено возведение многоквартирных домов. Однако этот запрет не остановил застройщика. Он получил разрешение в ноябре 2017 года. Планировалось, что появится дом высотой в три этажа. В итоге вырос многоквартирный.

ИСТОЧНИК KP.RU