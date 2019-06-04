2019-06-04T08:34:42+03:00
Общество

Кубанские предприятия получат поддержку краевого Фонда развития промышленности

Всего организациям выделят 39 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани предприятиям согласованы займы по программе финансирования «Приоритет». Она направлена на поддержку важных для края отраслей, таких как легкая и деревообрабатывающая промышленности.

- Финансирование на льготных условиях будет предоставлено кубанскому производителю матрасов из станицы Отрадной. Предприятие сможет приобрести необходимые материалы. ФРП предоставит заем в размере 20 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Поддержку получит еще один производитель мебели из станицы Павловской. Предприятию одобрен заем на сумму 14 миллионов рублей. Деньги будут направлены на увеличение объемов производства.

Всего на пятом в этом году фондом одобрено три льготных займа общей суммой 39 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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