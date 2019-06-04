2019-06-04T09:04:05+03:00
Здоровье

На Кубани медики спасли девочку с раздавленной ногой

Ребенок пострадал в аварии
Александра ПОДУШКО
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На Кубани медики спасли девочку с раздавленной ногойНа Кубани медики спасли девочку с раздавленной ногойФото: Архив "КП"
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В Городскую больницу №1 Новороссийска доставили 4-летнюю девочку с тяжелой травмой левой ноги. Ребенок пострадал в аварии. Девочка выскочила из-за припаркованного авто и попала под колеса движущей машины. Ей поставили диагноз - оскольчатый перелом голени с обширным глубоким повреждением мягких тканей, угроза сепсиса и ампутации.

После предоперационной подготовки, врачи выполнили внеочаговый остеосинтез стержневым аппаратом и стабилизировали кость. Часть поврежденных мягких тканей оказалась нежизнеспособной и ее удалили.

- Специально для девочки больница приобрела портативный прибор для лечения ран отрицательным давлением. Через несколько суток вакуумирования врачи приступили к выполнению свободной кожной пластики. Кожу для пересадки взяли с верхней части бедра. Хирургические вмешательства длились месяц, - сообщили в пресс-службе министерства края.

Врачи и передовые медицинские технологии позволили сохранить девочке ногу. Ребенка выписали на амбулаторное лечение. Ей предстоит реабилитация, после которой она сможет вернуться к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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