2019-06-04T09:29:31+03:00
Происшествия

В Северском районе задержали мужчину с наркотиками

Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе задержали мужчину с наркотикамиВ Северском районе задержали мужчину с наркотиками
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В Северском районе сотрудники полиции оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей хранит дома запрещенные вещества. Мужчину задержали на одной из улиц поселка Афипского.

В рюкзаке местного жителя нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это психотропное вещество - метилэфедроном, общей массой около трех граммов.

В отделе полиции мужчина рассказал, что нашел пакет с наркотиком и хранил для личного употребления.

- В отношении 41-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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