2019-06-04T10:08:24+03:00
Происшествия

В Ейском районе мужчина гонял на байке с поддельными правами

Он рассказал, что купил документы у неизвестного лица
Александра ПОДУШКО
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В Ейском районе мужчина гонял на байке с поддельными правамиВ Ейском районе мужчина гонял на байке с поддельными правамиФото: Архив "КП"
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На одной из улиц Ейска инспекторы ДПС для проверки документов остановили мопеда марки «Ямакаси Скорпион», которым управлял , 34-летний местный житель.

Сотрудники полиции установили, что задержанный ранее не получал водительское удостоверение. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что купил документ у неизвестного лица.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Ему грозит до шести месяцев лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани задержали серийных воров. Злоумышленники орудовали на территории Славянского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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