В Ейском районе мужчина гонял на байке с поддельными правами
На одной из улиц Ейска инспекторы ДПС для проверки документов остановили мопеда марки «Ямакаси Скорпион», которым управлял , 34-летний местный житель.
Сотрудники полиции установили, что задержанный ранее не получал водительское удостоверение. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что купил документ у неизвестного лица.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Ему грозит до шести месяцев лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани задержали серийных воров. Злоумышленники орудовали на территории Славянского района.
ИСТОЧНИК KP.RU