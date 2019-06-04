В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для подростков

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-04T10:29:18+03:00

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В краевой столице пройдет специализированная ярмарка вакансий для школьников в возрасте от 14 до 18 лет «Ты нужен Кубани». Она состоится 7 июня с 10:00 до 12:00 в центре занятости населения по адресу: Орджоникидзе, 75.

- Ожидается, что порядка 20 работодателей кубанской столицы представят на выбор свыше 100 предложений. Это вакансии курьеров, промоутеров, озеленителей, координаторов, подсобных рабочих, уборщиц, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты на четырех площадках проведут тематические занятия. На одной состоится тренинг для соискателей «Спираль успеха», на другой - для работодателей. Им расскажут об организации вакансий для несовершеннолетних на предприятиях и требованиях законодательства при оформлении подростков.

Также в импровизированном кинотеатре центра состоится творческая мастерская с показом профориентационных фильмов и мультфильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU