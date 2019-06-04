В Сочи задержали сбытчика наркотиков

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-04T10:43:51+03:00

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В Сочи правоохранители получили оперативную информацию о том, что в арендованной квартире одного из приезжих могут храниться наркотики.

Осмотрели жилье 32-летнего мужчины из Новосибирска. У него нашли полимерные пакеты с веществом буро-зеленого цвета в кубиках, порошкообразным веществом белого цвета, пакет с таблетками розового и голубого цветов, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Экспертиза установила, что это гашиш, МДМА и амфетамин. Мужчина планировал сбыть запрещенные вещества на территории города-курорта с помощью закладок.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до двадцати лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU