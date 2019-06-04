2019-06-04T11:04:46+03:00
Происшествия

В Геленджике заместитель начальника управления ЖКХ работал по поддельному диплому

Следственный комитет проводит проверку по данному факту
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Геленджике заместитель начальника управления ЖКХ работал по поддельному дипломуВ Геленджике заместитель начальника управления ЖКХ работал по поддельному дипломуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Геленджике возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ЖКХ. Он подозревается в использовании заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ).

- В январе мужчина решил устроиться на должность заместителя начальника управления. Подозреваемый предоставил в правовой отдел подложный диплом о якобы имеющемся у него высшем юридическом образовании. 24 января его назначили на должность заместителя начальника управления ЖКХ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Уже в мае из университета был получен ответ, согласно которому заместитель начальника не учился в этом учебном заведении и ему не выдавали диплом.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
В Павловском районе открылся новый офис врача общей практики
Проблемы ЖКХ Кубани обсудили за круглым столом представители ПАО «ТНС энерго Кубань»
В Ейском районе столкнулись две легковушки
Краснодарские коммунисты помогли организовать детский праздник
На Кубани мужчина убил сожительницу и своего знакомого
В Отрадненском районе Кубани введен режим ЧС
В Сочи пройдет Фестиваль корейской культуры
В КПРФ заявили, что нужно дать отпор неонацизму на Украине
В Калиниском районе сотрудница полиции помогла локализовать пожар
Депутат-коммунист принял участие в детском празднике в селе Ванновское
Суд над 28-летней матерью, которую требуют освободить от тюрьмы 100 тысяч человек, закрыли от прессы
На Кубани местные жители могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России
В Краснодаре знаменитые российские спортсмены сыграют с детьми в баскетбол