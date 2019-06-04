В Геленджике заместитель начальника управления ЖКХ работал по поддельному диплому

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-04T11:04:46+03:00

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В Геленджике возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления ЖКХ. Он подозревается в использовании заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ).

- В январе мужчина решил устроиться на должность заместителя начальника управления. Подозреваемый предоставил в правовой отдел подложный диплом о якобы имеющемся у него высшем юридическом образовании. 24 января его назначили на должность заместителя начальника управления ЖКХ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Уже в мае из университета был получен ответ, согласно которому заместитель начальника не учился в этом учебном заведении и ему не выдавали диплом.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU