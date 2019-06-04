В Краснодаре появится служба, которая будет заниматься обслуживанием ливневок и ямочным ремонтом
В Краснодаре появится собственная служба, которая займется дорогами и ливневками. Точнее, ямочным ремонтом дорог. Об этом на брифинге в крайцентре рассказал глава города Евгений Первышов.
- Будем закупать технику, с помощью которой специалисты и станут ремонтировать ямы, - сообщили Первышов. – То есть создадим собственную службу, которая была когда-то. И эту же технику потом будем использовать и при зимнем содержании проезжих частей.
Новую службу в мэрии Краснодара решили создать после того, как появились проблемы с подрядчиками. Они не охотно идут на торги, выставляют много требований. А собственное ведомство избавит от этих заморочек.
Но эту новую службу создадут не сразу, на это уйдет два-три года.
ИСТОЧНИК KP.RU