В Краснодаре появится служба, которая будет заниматься обслуживанием ливневок и ямочным ремонтом

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-04T11:51:49+03:00

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В Краснодаре появится собственная служба, которая займется дорогами и ливневками. Точнее, ямочным ремонтом дорог. Об этом на брифинге в крайцентре рассказал глава города Евгений Первышов.

- Будем закупать технику, с помощью которой специалисты и станут ремонтировать ямы, - сообщили Первышов. – То есть создадим собственную службу, которая была когда-то. И эту же технику потом будем использовать и при зимнем содержании проезжих частей.

Новую службу в мэрии Краснодара решили создать после того, как появились проблемы с подрядчиками. Они не охотно идут на торги, выставляют много требований. А собственное ведомство избавит от этих заморочек.

Но эту новую службу создадут не сразу, на это уйдет два-три года.

ИСТОЧНИК KP.RU