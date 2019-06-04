2019-06-04T11:25:20+03:00
Спорт

В Сочи прошел Чемпионат по триатлону среди незрячих

Событие было включено в соревнования IRONSTAR
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба фонда «Спорт для Жизни»Фото: пресс-служба фонда «Спорт для Жизни»
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В Сочи 1 июня впервые прошел Чемпионат России по триатлону спорта слепых. Событие было включено в соревнования IRONSTAR. Организаторами стали Министерство спорта РФ, Федерация спорта слепых, партнером является благотворительный фонд «Спорт для Жизни».

- В Чемпионате России приняли участие 18 тандемов из 9 регионов страны. Теперь триатлон для незрячих введен во всероссийский реестр видов спорта, будет сформирована сборная России по триатлону слепых. Вскоре будет выбран старший тренер сборной, который поведет спортсменов вперед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе фонда «Спорт для Жизни».

Среди мужчин победителями стали Олег Антипин и его лидер Александр Антонов, который взял «золото», Никита Гусев и его лидер Сергей Шатрыгин - второе место, Артем Еганян и его лидер Юрий Пыльский – на третьем.

Среди женщин призовые места заняли Ксения Выборных и ее лидер Алена Зубова, она взяла золотую медаль, Людмила Таранская и ее лидер Татьяна Орлова – «серебро» и Виктория Кленова и Светлана Кошелева – «бронза».

В этом году подопечные фонда, спортсмены с различной инвалидностью, выступили в личном зачете, эстафете спринт и эстафете полужелезной дистанции, заняв в том числе и призовые места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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