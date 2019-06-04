В Краснодаре построят новую дорогу в хутор Копанской

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-04T11:55:39+03:00

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Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге в кубанской столице рассказал не только о том, что в городе появится новая служба, которая займется ливневками. Крайцентр также ждет и новая дорога. Над ней сейчас работают одни из лучших проектировщиков.

- В следующем году начнем строить двухполосную дорогу от кольца Красных Партизан до хутора Копанского, - сообщили глава Краснодара Евгений Первышов. – Проект сейчас заканчиваем. Новая проезжая часть разгрузит Западный обход.

Сейчас в районе улицы Красных Партизан автомобилисты простаивают в многочасовых пробках. Утром и вечером заторы образуются и на Западном обходе, поэтому новая дорога спасет город от многочасовых пробок. Правда, когда именно она будет готова, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU