2019-06-04T11:41:14+03:00
Недвижимость

«Ипотечный БУМ» от «ЮгСтройИнвест»

Приобрести квартиру своей мечты становится еще проще
Иван ЕГОРОВ
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Группа Компаний "ЮгСтройИнвест"Группа Компаний "ЮгСтройИнвест"
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Квартиры от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре можно будет приобрести по льготным условиям. 8 июня в главном офисе «ЮгСтройИнвест» пройдет акция «Ипотечный Бум», в рамках которой все желающие смогут приобрести жилье со скидкой – 1 000 руб. с квадратного метра, а также получить подробную консультацию от представителей банка по условиям кредитования.

Приобрести квартиру своей мечты становится еще проще! Акция пройдет с 10:00 до 15:00 в главном офисе по адресу ул. Восточно-Кругликовская, 26. Мы ждем Вас, время претворять мечты в жизнь.

Справка:

За 16 лет работы «ЮгСтройИнвест» возвел более 3,2 млн. кв. м жилья. Все объекты застройщик сдает раньше намеченного срока. В микрорайонах от ЮСИ предусмотрено всё, что нужно для жизни. Детские сады, современные спортивные объекты, зелёные скверы и аллеи с арт-объектами. В «Губернском» построена самая большая в городе школа на 1550 мест, а скоро будет сдан второй детский сад микрорайона на 300 мест с ясельными группами. Успехи ГК высоко оценили на федеральном уровне. «ЮгСтройИнвест» входит в рейтинг крупнейших застройщиков страны, является победителем премии «Лидер года», лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», имеет Золотой знак «Надёжный застройщик России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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