2019-06-04T11:48:35+03:00
Общество

Мэрия Краснодара купит еще четыре новых трамвая

Об этом сообщил глава города на брифинге, посвященном благоустройству столицы Кубани
Варвара ДЫМАртём ГНАТЕНКО
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Новые трамваи появятся в КраснодареНовые трамваи появятся в Краснодаре
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Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге рассказал, что в ближайшее время ждет кубанскую столицу. Так в городе появится собственная служба, которая будет следить за ливневками и займется ямочным ремонтом дорог. Краснодаре также ждет новая дорога, которая разгрузит Западный обход.

- А еще мы сэкономили средства на закупке трамваев. Поэтому с администрацией края обсудим дозакупку еще четырех односекционных трамваев по той же субсидии, что была выделена ранее, - сообщил хорошую новость глава Краснодара Евгений Первышов.

Напомним, в начале года мэрия города купила 27 односекционных и 4 трехсекционных состава. Первые стоили 672,3 млн рублей, вторые - 340 млн рублей. Финансирование шло из бюджета города. Новые трамваи будут с кондиционерами и USB-портами. А появиться в городе должны к ноябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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