В Краснодаре знаменитые российские спортсмены сыграют с детьми в баскетбол

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-04T11:53:39+03:00

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В Краснодаре состоятся соревнования по дворовому спорту «В спорте надо жить ярко!» среди детских команд. Вместе с детьми 6 июня в матче «Чемпионы – детям» в баскетбол 3х3 сыграют Пирог, Галстян и Саврасенко.

Турниры по мини-футболу и баскетболу 3х3, организуют на спортивной площадке по адресу улица Герцена, 194/2 в 10:00.

- На площадку вместе с ребятами выйдут известные российские спортсмены: депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, чемпион Европы по баскетболу, трехкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе фонда.

Соревнования проводят в рамках проекта «Комплексное развитие дворового спорта в Краснодарском крае», реализуемого благотворительным фондом «Доступный спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU