2019-06-04T12:14:09+03:00
Общество

На Кубани местные жители могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России

Она автоматически появится в списке отслеживаемых, и пользователь может следить за процессом доставки
Александра ПОДУШКО
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На Кубани местные жители могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты РоссииНа Кубани местные жители могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты РоссииФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Кубани теперь смогут оформить и оплатить отправку посылок в мобильном приложении Почты России, активными пользователями которого являются свыше 3,5 миллионов человек. Сервис появился и на мобильных устройствах.

Отправление автоматически появляется в списке отслеживаемых, и пользователь может следить за процессом доставки.

- Для сдачи посылки без очереди ее необходимо заранее оформить и оплатить онлайн через мобильное приложение. Затем упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Почты России.

После обработки отправления сотрудником на электронный адрес клиента и мобильное приложение поступит уведомление о приеме и чек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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