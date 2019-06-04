Суд над 28-летней матерью, которую требуют освободить от тюрьмы 100 тысяч человек, закрыли от прессы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-04T12:29:30+03:00

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В курортном Геленджике продолжается судебный процесс над 28-летней Кристиной Шидуковой, убившей своего мужа во время очередной домашней стычки. По версии обвинения, молодая женщина совершила умышленное убийство, защита Кристины настаивает, что с ее стороны - это была необходимая оборона.

- То, что произошло - это факт, - пояснял "Комсомолке" управляющий партнёр адвокатского бюро Алексей Иванов. - Ей вменяется ч.1 ст. 105 «Умышленное причинение смерти». Но агрессивность Ахмеда Шидукова - это объективные обстоятельства, подтвержденные экспертизой. Побои Кристины зафиксированы экспертами. До этой трагедии ее не раз видели избитой, тому есть свидетельства и они озвучены в судебном заседании. Но по нашему мнению, когда человека методично избивают, совершенно естественно, что он будет защищаться. И если бы Кристина этого не сделала, она была бы на месте Ахмеда.

Позже в сети появилась петиция с требованием освободить Кристину Шидукову от уголовной ответственности, которую подписали почти 100 тысяч человек.

Однако после такого резонанса Фемида пришла к выводу, что судебный процесс над Кристиной Шидуковой необходимо проводить в закрытом режиме. Примечательно, что решать судьбу женщины при этом будут присяжные заседатели.

"КП" - Кубань" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU