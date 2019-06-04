Депутат-коммунист принял участие в детском празднике в селе Ванновское

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-04T12:21:36+03:00

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В организации поездки ему помогали секретарь крайкома партии Александр Иванович Нагнибеда, член крайкома Владимир Малов и первый секретарь районного Комитета КПРФ, депутат сельского Совета Николай Михайлович Железнев.

В селе Ванновское Николай Иванович Осадчий посетил специальную школу-интернат. Вместе с директором Ольгой Владимировной Цмыковой он осмотрел территорию школы, а также учебные классы и мастерские, спальни, кухню и медпункт. Усилиям коллектива и его руководителя по благоустройству двора и содержанию всех помещений была дана высокая оценка.

Затем — в связи с Днем защиты детей — состоялся веселый праздник. Воспитанники под руководством своих учителей пели, танцевали, играли, проводили флэш-мобы.

В конце мероприятия слово было предоставлено Николаю Ивановичу Осадчему. Он поблагодарил школьников и педагогов за приглашение, поздравил их с праздником, а также призвал всех – каждого на своем месте – делать все возможное, чтобы Россия становилась крепче, а благополучие ее граждан росло. Депутат подчеркнул, что сама идея детского праздника впервые появилась 70 лет назад именно в нашей стране, а уже потом была поддержана мировым сообществом.

— Сегодня проблем с правами детей – в области образования, летнего отдыха и оздоровления, культурного досуга, доступности стадионов – немало. Не все законы можно считать хорошими, и не все действия государства – абсолютно правильными, – отметил Николай Иванович Осадчий. – Поэтому у нас, депутатов, есть и такая задача, как исправлять положение, отказываться от плохого и сохранять все самое хорошее. Мы над этим работаем. А у вас есть главное: трудолюбие и дружба, и потому у нас с вами все получится, вы станете настоящими гражданами нашей страны – великой многовековой России, и поведете этот большой корабль дальше!..

В завершение праздника коммунист-депутат и его помощники передали школьному коллективу привезенные подарки: баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, а также полупрофессиональный комплект для игры «Дартс».

Дети и учителя были рады такому общению и подаркам. Гостей проводили дружным троекратным «спасибо» и громкими аплодисментами.

ИСТОЧНИК KP.RU