2019-06-04T12:31:03+03:00
Происшествия

В Калиниском районе сотрудница полиции помогла локализовать пожар

Возгорание дома произошло из-за неисправности электропроводки
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по краюФото: пресс-служба ГУ МВД по краю
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В дежурную часть Калининского района обратилась местная жительница. Она прислал благодарность в адрес участкового уполномоченного полиции Екатерины Намичкиной. Женщина сообщила, что лейтенант помогла ее мужу в тушении возгорания.

Как выяснилось, Екатерина Намичкина возвращалась домой после ночного дежурства. Она увидела огонь, полыхающий на территории частного дома. Горела летняя кухня.

- Девушка незамедлительно вызвала спасателей и приняла все возможные меры к локализации пожара вместе с главой семьи. Они использовали подручные средства, обливали водой хозяйственные постройки, находившиеся вблизи очага возгорания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар. Никто не пострадал. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

За проявленную бдительность и профессиональные действия при тушении пожара участковому уполномоченному полиции объявлена благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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