В КПРФ заявили, что нужно дать отпор неонацизму на Украине

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-04T12:47:34+03:00

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- Злобствующие неонацисты-бандеровцы совершили еще одно преступление против исторической памяти братских народов России и Украины, - заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов после того, как в Харькове снесли памятник великому полководцу, четырежды Герою Советского Союза, маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

- Ни власти города, ни правоохранительные органы ничего не сделали, чтобы остановить это новое проявление варварства и вандализма. И это при том, что недавние президентские выборы на Украине отчетливо показали, что народ подавляющим большинством голосов отторгает русофобский курс бывшего президента Порошенко и тех, кто стоят за ним, и настойчиво требует изменения политики страны, - заявил он. - На этом фоне бандеровцы пошли в контрнаступление, стремясь показать, кто в стране подлинный хозяин. И если у кого-то еще были сомнения в отношении характера сил, доминирующих на Украине, то разрушение памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову – одному из наиболее выдающихся военачальников ХХ века, символу Победы над фашизмом – ставит отчетливый знак равенства между бандеровщиной и фашизмом.

Это преступление совершено в дни, когда Европа отмечает 75-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии. Туда собираются все европейские лидеры и президент США Дональд Трамп. Но празднуя открытие второго фронта, Европа и Америка предпочитают закрывать глаза на возрождение агрессивного фашизма на Украине.

Все это началось не вчера и не только на Украине. Мир промолчал, когда массово сносились памятники Красной Армии-освободительницы в Прибалтике и Польше. Потакание немецкому фашизму в середине прошлого века привело к самой разрушительной войне в истории человечества. И вот теперь фашизм возрождается как государственная идеология в самом центре Европы и опять при попустительстве западных «демократий».

Необходимо отметить, однако, что и в России отнюдь не все было сделано, чтобы остановить приход к власти откровенных русофобов и фашистов. Есть и у нас влиятельные силы, потворствующие злобным неонацистам на Украине. Однако политика умиротворения головорезов, от рук которых погибли более 10 тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, явно терпит провал.

Видя, что Москва отделывается словесными увещеваниями, неонацисты на Украине наглеют. За преследованием русского языка и литературы, за сносом монументов В.И. Ленину и воинам-освободителям, на что влиятельные силы в России взирали чуть ли не с одобрением, последовало разрушение исторических памятников совместной жизни и борьбы русского и украинского народов.

Эта страусиная политика имеет давние корни. В частности, в уклонении от жесткой реакции на подавление русского языка и русскоязычного населения в Прибалтике. В результате мы получили базы НАТО в 150 километрах от Петербурга. Если политика такого «умиротворения» фашизма продолжится, мы получим базы НАТО возле Воронежа, Ростова и Белгорода.

В последнее время сделаны некоторые правильные шаги для борьбы с неонацистской правящей группировкой в Киеве. Наконец-то введены экономические санкции, хотя и ограниченные, против украинской верхушки, принято решение о выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР.

Однако этого явно недостаточно. Необходимо применение еще более жестких санкций против пособников неонацистов. Надо срочно признать независимость ДНР и ЛНР, резко расширить торгово-экономические и иные связи с этими республиками. Надо оказать эффективную помощь здоровым силам Украины, прежде всего, коммунистам, стремящимся к восстановлению исторической дружбы русского и украинского народов. Ныне эти силы, фактически загнаны в полуподполье. Россия в состоянии помочь им. Нужна только политическая воля.

КПРФ решительно осуждает разрушение памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову, как еще одно проявление неонацизма и агрессивной русофобии на Украине. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации с призывом дать более энергичный отпор возрождению фашизма на братской земле Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU