В Сочи пройдет Фестиваль корейской культуры

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-04T12:47:51+03:00

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В городе-курорте 8 июня пройдет Фестиваль корейской культуры. Он состоится в 13:00 в Летнем театре. Гостей мероприятия ожидают различные выставочные и интерактивные зоны, где можно будет своими руками изготовить корейские сувениры на память, примерить национальный костюм «ханбок», познакомиться с уникальной системой письменности «хангыль» и попробовать корейские сладости.

Официальная часть открытия стартует в 14:30 с приветственных выступлений почетных гостей и концерта традиционной и современной культуры Кореи. Зрители смогут насладиться танцевальными выступлениями и шоу «тхэквондо».

- Затем состоится кинопоказ фильма «Прощай, одиночество». Вход свободный по предварительной регистрации на сайте. Все фильмы транслируются на корейском языке с русскими субтитрами, сообщают организаторы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU