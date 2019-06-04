2019-06-04T13:11:46+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе Кубани введен режим ЧС

Обследование комиссии показало 140 случпаев подтопления в Передовском поселении
Ева Мур@kp_kuban
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Подтопление в станице ПередовойПодтопление в станице Передовой
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Вчерашний кратковременный ливень, 3 июня, наделал немало бед. После удара стихии из берегов вышла реки Аргош в Отрадненском районе.

- Произошел подъем уровня реки Аргош в результате чего подтоплены 4 придворовые территории и 15 огородов, в дома вода не заходила, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В экстренном ведомстве уточнили, что в дома вода не заходила. Кроме того, градом повреждены две ветхие крыши на улицах Колхозной и Мичурина в станице Передовой.

Сегодня, 4 июня, была организована комиссия, обследующая придомовые территории в населенном пункте, больше всего пострадавшем от ливня.

- В Передовском сельском поселении Отрадненского района выявлено 140 случаев подтопления придомовых территорий, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Сегодня здесь введен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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