В Отрадненском районе Кубани введен режим ЧС
Вчерашний кратковременный ливень, 3 июня, наделал немало бед. После удара стихии из берегов вышла реки Аргош в Отрадненском районе.
- Произошел подъем уровня реки Аргош в результате чего подтоплены 4 придворовые территории и 15 огородов, в дома вода не заходила, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В экстренном ведомстве уточнили, что в дома вода не заходила. Кроме того, градом повреждены две ветхие крыши на улицах Колхозной и Мичурина в станице Передовой.
Сегодня, 4 июня, была организована комиссия, обследующая придомовые территории в населенном пункте, больше всего пострадавшем от ливня.
- В Передовском сельском поселении Отрадненского района выявлено 140 случаев подтопления придомовых территорий, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Сегодня здесь введен режим ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU