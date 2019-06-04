2019-06-04T13:19:22+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина убил сожительницу и своего знакомого

Его заключили под стражу
Александра ПОДУШКО
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- В Славянском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 32-летней сожительницы и 38-летнего знакомого (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ) – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

29 мая мужчина с сожительницей выпивал алкоголь во дворе у знакомого на улице Крупской в станице Старонижестеблиевской. Они поссорились и местный житель ударил женщину, после чего хозяин дома выгнал гостя.

Через какое-то время злоумышленник вернулся. Он зашел в дом и увидел, что его возлюбленная изменяет ему со знакомым. Подозреваемый взял нож и ударил им несколько раз в область грудной клетки знакомого, а после и женщины.

Фигурант переместил потерпевшую к себе домой, где уложил на кровать, а сам лег спать. Утром 30 мая он сообщил родственникам сожительницы, что она мертва, а также вызвал скорую.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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