Краснодарские коммунисты помогли организовать детский праздник

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-04T13:24:52+03:00

Он длился два дня

Изменить размер текста: A A

При поддержке актива Комитета Карасунского местного отделения КПРФ г. Краснодара и краснодарских комсомольцев в микрорайоне «Черёмушки» на придомовой территории по ул. Ставропольской, 161 был организован двухдневный детский праздник.

В первый день перед собравшимися жителями выступил детский духовой оркестр дома культуры станицы Старокорсунской под руководством дирижёра Леонида Михайловича Дьяченко. Прозвучали знаменитые, хорошо известные всем музыкальные произведения.

После этой музыкальной программы первый секретарь Комитета Карасунского местного отделения партии Галина Ивановна Затеева вручила памятные медали ЦК КПРФ «Дети Войны» краснодарцам-детям военных лет А.С. Лепетюхиной, И.С. Вагановой, О.С. Подолянской, Р.Ф. Филиппович.

Второй день праздника начался игровой танцевальной программой для детей. Была проведена танцевальная зарядка, состоялись конкурсы, творческие задания, звучали шутки. Победители получали призы-сувениры, а все дети – сладкие подарки, которые для них приготовили лидер городских комсомольцев Игнатий Панеш и его товарищи – Константин Онищенко и Никита Мигуль.

А потом выступили творческие коллективы дома культуры Карасунского округа: вокальный ансамбль «Вечерницы», ансамбль народного танца «Сударушка» и три вокальных дуэта. Завершился концерт песней «Мой дом – Россия» в исполнении Михаила Долбня.

По окончании мероприятия выступила Галина Ивановна Затеева, которая поздравила жителей микрорайона с праздником.

Всем, кто пришел на торжество, было радостно. Взрослые и дети были благодарны организаторам, музыкантам и артистам за прекрасный праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU