В Ейском районе столкнулись две легковушки
В Ейском районе 3 июня около 05:00 в районе 2-километра автодороги «Ейск – Ясенская – Копанская – Новоминская» произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 27-летний молодой человек находился за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21110». Он допустил выезд на полосу встречного движения и влетел в автомобиль «Лада Гранта», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21110» и 44-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» с травмами были госпитализированы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
3 июня сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах региона было зафиксировано 12 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU