В Ейском районе столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-04T13:35:37+03:00

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В Ейском районе 3 июня около 05:00 в районе 2-километра автодороги «Ейск – Ясенская – Копанская – Новоминская» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 27-летний молодой человек находился за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21110». Он допустил выезд на полосу встречного движения и влетел в автомобиль «Лада Гранта», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21110» и 44-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» с травмами были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

3 июня сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах региона было зафиксировано 12 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU