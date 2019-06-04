Проблемы ЖКХ Кубани обсудили за круглым столом представители ПАО «ТНС энерго Кубань»

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-04T13:52:03+03:00

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За круглым столом в формате бизнес-завтрака собрались все заинтересованные в решении насущных вопросов стороны: представители гарантирующего поставщика электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея — ПАО «ТНС энерго Кубань», органов власти, а также управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Главной темой делового разговора стали изменения в сфере ЖКХ Кубани в 2019 году в сфере законодательства и тарифов. Так, руководитель Региональной энергетической комиссии (департамента цен и тарифов) Краснодарского края Сергей Милованов рассказал о тарифном регулировании в регионе. По его словам, в крае предпринимаются жесткие меры по ограничению роста тарифов для населения. Их изменение к 1 июля пока согласовано не во всех муниципалитетах региона. При этом в бюджете края будет предусмотрено полмиллиарда рублей на выплаты межтарифной разницы для субъектов, осуществляющих выплаты по льготным тарифам.

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вадим Якушев среди ключевых проблем сферы ЖКХ назвал слабую платежную дисциплину, улучшить которую не смогло даже принятие нормативных актов и законов, предусматривающих возможность перехода на заключение прямых договоров между поставщиками коммунальных ресурсов и населением. Он также отметил, что цифры по задолженности остаются большими. В частности, по электроснабжению — 800 млн рублей (у УК — 728 млн рублей).

В свою очередь, заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению «ТНС энерго Кубань» Кирилл Максимов отметил негативную тенденцию наращивания предприятиями ЖКХ долгов перед ресурсоснабжающими компаниями без каких-либо серьезных последствий. Несмотря на законодательные изменения в части финансовых гарантий и возможности ввода ограничения энергоснабжения объектов ЖКХ реальная ответственность за многомиллионные долги ограничивается административными штрафами в размере 100 тыс. рублей. «Из 750 УК, с которыми мы работаем, более чем у 250 имеется задолженность с периодом образования свыше трех месяцев. За последние два года задолженность управляющих компаний перед нами выросла в 2,5 раза и превысила 500 млн рублей, из которых 400 млн — просроченная. В итоге обслуживание этого долга становится обременением для всех потребителей электроэнергии Краснодарского края. Кроме того, сейчас мы работаем с 6 тыс. многоквартирными домами, выбравшими непосредственную форму управления. В норматив по ОДН их них укладывается менее 30%. Все сверхнормативные объемы ОДН по этим домам мы вообще никому не предъявляем. Для нас это чистый убыток, и нам самим приходится думать о том, как эти убытки минимизировать. Жильцы таких домов, как правило, не заинтересованы в снижении сверхнормативного ОДН, так как они за него не платят», — обозначил проблему Кирилл Максимов.

По итогам мероприятия представители сферы ЖКХ края решили создать дискуссионную площадку, чтобы на регулярной основе обсуждать круг вопросов, которых в ЖКХ накопилось большое количество.

ИСТОЧНИК KP.RU