2019-06-04T13:52:14+03:00
Общество

В Павловском районе открылся новый офис врача общей практики

На его строительство было выделено 8 миллионов рублей из краевого бюджета
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Павловском районе открылся новый офис врача общей практики. Здесь будут получат медпомощь 2,5 тысяч человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, в подразделении функционируют кабинеты приема врачей, доврачебный кабинет, кабинеты физиотерапии и дневного стационара, а также процедурный кабинет. На его строительство было выделено 8 миллионов рублей из краевого бюджета

Сейчас на Кубани работает более 250 офисов. За последние четыре года их количество возросло на 59 процентов.

- Офисы врача общей практики в этом году появятся в Выселковском, Кореновском, Лабинском районах. Модульные фельдшерско-акушерские пункты – в Выселковском, Калининском, Кореновском, Мостовском и Новопокровском районах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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