2019-06-04T15:29:31+03:00
Общество

Высшая квалификационная коллегия согласилась с решением возбудить дело против судьи из Анапы

Владимира Стародубцева и членов его семьи подозревают в покушении на мошенничество и вымогательстве
Ева Мур@kp_kuban
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Владимир СтародубцевВладимир Стародубцев
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Решение возбудить уголовное дело по статье "Мошенничество" квалификационная коллегия судей Краснодарского края приняла в марте, когда с соответствующим требованием в инстанцию обратился глава следкома РФ Бастрыкин. Оно было почти единодушным (только один из 14-ти членов сообщества высказался против). Сразу после того как Владимир Стародубцев стал фигурантом уголовного дела о групповом вымогательстве и покушении на мошенничество, его лишили полномочий судьи. Ранее глава районного суда был понижен до рядового служителя Фемиды.

Владимир Стародубцев подал жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей РФ, что оперативники, проводившие расследование, ворвались в его жилище, когда оно по статусу было еще неприкосновенным. Следовательно, их действия противозаконны. А значит, и возбуждения уголовного дела по доказательствам, добытым незаконным путем, быть не должно.

Однако ВККС оставила в силе решение коллегии краснодарских судей, не приняв жалобы бывшего коллеги.

- 4 июня Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации оставила без изменения решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 20 марта 2019 года об удовлетворении представления Председателя Следственного Комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И. и даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Краснодарского края Стародубцева В.П. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ, - гласит официальный документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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