2019-06-04T16:19:11+03:00
Общество

Знатоки «Что?Где?Когда?» не смогли ответить на вопрос жителя Новороссийска

За это Максим Кузнецов заработал 80 тысяч рублей
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Александр ЯзовФОТО: Александр Язов
Изменить размер текста:

В воскресение 2 июня в «Что?Где?Когда?» знатокам попался вопрос из 13 сектора. В таком случае компьютер автоматически выбирает задание из 83 976 головоломок, которые прислали телезрители. Повезло Максиму Кузнецову из Новороссийска, он работает водителем.

Мужчина попросил знатоков закончить фразу Льва Толстого: «Старость – самая большая…» Игроки предполагали, что это может быть «болезнь», «удача», «радость», «неудача» или «беда». Но ни один из вариантов не оказался верным. Знатоки ответили «удача». Правильным ответом был «неожиданность в жизни». За это Максим Кузнецов выиграл 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки
Жителя Кубани подозревают в двойном убийстве
Два аквапарка планируют построить в Краснодаре
Высшая квалификационная коллегия согласилась с решением возбудить дело против судьи из Анапы
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
В Павловском районе открылся новый офис врача общей практики
Проблемы ЖКХ Кубани обсудили за круглым столом представители ПАО «ТНС энерго Кубань»
В Ейском районе столкнулись две легковушки
Краснодарские коммунисты помогли организовать детский праздник
На Кубани мужчина убил сожительницу и своего знакомого
В Отрадненском районе Кубани введен режим ЧС
В Сочи пройдет Фестиваль корейской культуры
В КПРФ заявили, что нужно дать отпор неонацизму на Украине
В Калиниском районе сотрудница полиции помогла локализовать пожар
Депутат-коммунист принял участие в детском празднике в селе Ванновское
Суд над 28-летней матерью, которую требуют освободить от тюрьмы 100 тысяч человек, закрыли от прессы
На Кубани местные жители могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России
В Краснодаре знаменитые российские спортсмены сыграют с детьми в баскетбол