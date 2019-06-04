Знатоки «Что?Где?Когда?» не смогли ответить на вопрос жителя Новороссийска

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-04T16:19:11+03:00

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В воскресение 2 июня в «Что?Где?Когда?» знатокам попался вопрос из 13 сектора. В таком случае компьютер автоматически выбирает задание из 83 976 головоломок, которые прислали телезрители. Повезло Максиму Кузнецову из Новороссийска, он работает водителем.

Мужчина попросил знатоков закончить фразу Льва Толстого: «Старость – самая большая…» Игроки предполагали, что это может быть «болезнь», «удача», «радость», «неудача» или «беда». Но ни один из вариантов не оказался верным. Знатоки ответили «удача». Правильным ответом был «неожиданность в жизни». За это Максим Кузнецов выиграл 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU