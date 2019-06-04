2019-06-04T16:25:59+03:00
Общество

Два аквапарка планируют построить в Краснодаре

Правда, пока это лишь предложения от инвесторов
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрииФото: пресс-служба мэрии
Изменить размер текста:

В Краснодаре могут построить сразу два аквапарка. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил мэр кубанской столицы Евгений Первышов на своем брифинге.

- Инвесторы выступали с такими предложениями, - сообщил "КП" - Кубань" градоначальник. - Один аквапарк планируется на затоне, другой - на "Оз молле". Пока все находится на этапе межевания земель, изготовления проектов, получения технических условий.

Этот вопрос требует скорейшего решения, по мнению мэра, потому что отдыхать у воды горожанам негде. Купание в водоемах, имеющихся в городской черте, запрещено.

Пока в Краснодаре открыт только один пляж с бассейнами - на затоне. Но его площадь слишком мала, чтобы вместить всех желающих.

Судя по всему, пока эта проблема не будет решена, купания в фонтанах будут практиковаться несмотря ни на какие запреты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки
Жителя Кубани подозревают в двойном убийстве
Знатоки «Что?Где?Когда?» не смогли ответить на вопрос жителя Новороссийска
Высшая квалификационная коллегия согласилась с решением возбудить дело против судьи из Анапы
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
В Павловском районе открылся новый офис врача общей практики
Проблемы ЖКХ Кубани обсудили за круглым столом представители ПАО «ТНС энерго Кубань»
В Ейском районе столкнулись две легковушки
Краснодарские коммунисты помогли организовать детский праздник
На Кубани мужчина убил сожительницу и своего знакомого
В Отрадненском районе Кубани введен режим ЧС
В Сочи пройдет Фестиваль корейской культуры
В КПРФ заявили, что нужно дать отпор неонацизму на Украине
В Калиниском районе сотрудница полиции помогла локализовать пожар
Депутат-коммунист принял участие в детском празднике в селе Ванновское
Суд над 28-летней матерью, которую требуют освободить от тюрьмы 100 тысяч человек, закрыли от прессы
На Кубани местные жители могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России
В Краснодаре знаменитые российские спортсмены сыграют с детьми в баскетбол