Два аквапарка планируют построить в Краснодаре

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-04T16:25:59+03:00

Правда, пока это лишь предложения от инвесторов

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В Краснодаре могут построить сразу два аквапарка. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил мэр кубанской столицы Евгений Первышов на своем брифинге.

- Инвесторы выступали с такими предложениями, - сообщил "КП" - Кубань" градоначальник. - Один аквапарк планируется на затоне, другой - на "Оз молле". Пока все находится на этапе межевания земель, изготовления проектов, получения технических условий.

Этот вопрос требует скорейшего решения, по мнению мэра, потому что отдыхать у воды горожанам негде. Купание в водоемах, имеющихся в городской черте, запрещено.

Пока в Краснодаре открыт только один пляж с бассейнами - на затоне. Но его площадь слишком мала, чтобы вместить всех желающих.

Судя по всему, пока эта проблема не будет решена, купания в фонтанах будут практиковаться несмотря ни на какие запреты.

ИСТОЧНИК KP.RU