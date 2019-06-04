Жителя Кубани подозревают в двойном убийстве

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-04T16:28:02+03:00

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Славянский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве сожительницы и своего знакомого.

- Как установило следствие, 29 мая 2019 года мужчина с сожительницей распивали спиртные напитки во дворе дома в станице Старонижестеблиевской, принадлежавшего его знакомому. Между злоумышленником и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину. После этого хозяин дома выгнал гостя. Вернувшись через некоторое время в дом, он обнаружил, что его сожительница изменяет ему. Подозреваемый взял нож и нанес им удары в область грудной клетки обоим потерпевшим, от чего мужчина скончался, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Затем злоумышленник перенес потерпевшую к себе домой, уложил на кровать и лег спать. Проснувшись на следующее утро, он обнаружил, что женщина не проявляет признаков жизни. Он сообщил об этом ее родственникам и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали, что смерть потерпевшей наступила в результате ножевого ранения. Затем они вызвали полицейских.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU