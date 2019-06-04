2019-06-04T16:40:30+03:00
Общество

В аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки

Они начнут действовать с 17 июня
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба аэропорта в КраснодареФото: пресс-служба аэропорта в Краснодаре
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Правила парковки в аэропорту Краснодара поменяются с 17 июня. Теперь, когда автомобиль заедет на стоянку повторно в течении 45-ти минут, оплата будет начисляться сразу. Эти меры администрация воздушной гавани объясняет тем, что бесплатными получасовыми стоянками пользователи начали злоупотреблять.

В частности, это касается таксистов, которые смекнули, как обмануть терминалы. Они заезжали за шлагбаум, простаивали там положенное бесплатное время, а затем выезжали, чтобы заехать вновь.

Надо сказать, что добросовестные пользователи парковки в краснодарском аэропорту не пострадают. По-прежнему за простой в течение получаса денег с них не возьмут.

А тем, кто курсирует под шлагбаум регулярно, выпишут счет в 250 рублей с 1-ой по 60-ую минуту. Таким образом, час ожидания на специализированной парковке обойдется в копеечку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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