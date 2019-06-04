В аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки
Правила парковки в аэропорту Краснодара поменяются с 17 июня. Теперь, когда автомобиль заедет на стоянку повторно в течении 45-ти минут, оплата будет начисляться сразу. Эти меры администрация воздушной гавани объясняет тем, что бесплатными получасовыми стоянками пользователи начали злоупотреблять.
В частности, это касается таксистов, которые смекнули, как обмануть терминалы. Они заезжали за шлагбаум, простаивали там положенное бесплатное время, а затем выезжали, чтобы заехать вновь.
Надо сказать, что добросовестные пользователи парковки в краснодарском аэропорту не пострадают. По-прежнему за простой в течение получаса денег с них не возьмут.
А тем, кто курсирует под шлагбаум регулярно, выпишут счет в 250 рублей с 1-ой по 60-ую минуту. Таким образом, час ожидания на специализированной парковке обойдется в копеечку.
ИСТОЧНИК KP.RU