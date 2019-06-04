В Солнечном микрорайоне Краснодара появится новая дорога
В Краснодаре остро стоит вопрос модернизации и развития дорожной сети в микрорайоне Солнечный. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр кубанской столицы Евгений Первышов.
- Сейчас стоит вопрос по поводу улицы имени Константина Образцова. В данный момент большая часть гравийной дороги находится не в собственности муниципалитета. Из-за этого мы не можем ее отремонтировать, - заявил градоначальник.
Сейчас идет процесс подготовки документов для перевода данных земель в собственность муниципалитета. Затем разработают план реконструкции улицы имени Константина Образцова. Это поможет решить существующую транспортную проблему и начать формирование современной дорожной инфраструктуры.
Стоит отметить, что в 2020 году на проспекте имени Константина Образцова планируют начать строительство новой школы.
ИСТОЧНИК KP.RU