В Солнечном микрорайоне Краснодара появится новая дорога

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-04T16:45:48+03:00

Для этого необходимо перевести земли в муниципальную собственность

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В Краснодаре остро стоит вопрос модернизации и развития дорожной сети в микрорайоне Солнечный. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

- Сейчас стоит вопрос по поводу улицы имени Константина Образцова. В данный момент большая часть гравийной дороги находится не в собственности муниципалитета. Из-за этого мы не можем ее отремонтировать, - заявил градоначальник.

Сейчас идет процесс подготовки документов для перевода данных земель в собственность муниципалитета. Затем разработают план реконструкции улицы имени Константина Образцова. Это поможет решить существующую транспортную проблему и начать формирование современной дорожной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в 2020 году на проспекте имени Константина Образцова планируют начать строительство новой школы.

ИСТОЧНИК KP.RU