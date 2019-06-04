Прокуратура проверила краснодарский «Сафари парк»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-04T17:03:48+03:00

Это связано с появившейся в соцсетях информации о ненадлежащем содержании животных

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Сотрудники прокуратуры Карасунского округа Краснодара провели проверку в городском «Сафари парке». Она была связана с появившейся в соцсетях информацией о ненадлежащем содержании орангутангов.

- В ходе проверки выяснилось, что животные содержатся в помещении площадью около 200 м2, высотой 6 м, состоящем из 3-х частей. В вольере имеется естественная вентиляция, а в помещении для отдыха животных установлена сплит-система. Животные получают питание, согласно сбалансированному рациону, все они здоровы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: прокуратура Краснодарского края

В результате проведенной проверки нарушений не выявлено. Меры прокурорского воздействия не применялись.

Фото: прокуратура Краснодарского края

Напомним, накануне в Сети активно обсуждали видео, которое записала одна из жительниц Краснодара во время посещения Сафари-парка. На кадрах видно, как находящийся в клетке орангутан пытается дотянуться до травинки, чтобы сорвать. Но просунуть лапу между прутьями у него не получается.

ИСТОЧНИК KP.RU