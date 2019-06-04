Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построят

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-04T17:44:26+03:00

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Трассу Джубга-Сочи не введут в эксплуатацию к 2024 году. Ее возведение решили отложить.

- В данный момент существуют другие транспортные инфраструктурные проекты, которые необходимо реализовать к 2024 году. Трасса Джубга-Сочи в их число не входит, - заявил вице-премьер Максим Акимов.

Ранее стало известно, что, помимо дороги Джубга-Сочи в инфраструктурный план, рассчитанный до 2024 года, не вошла и высокоскоростная магистраль Краснодар-Грозный. Это произошло из-за недостаточного уровня проработки проектов.

Помимо этого, в Росавтодоре заявили о чрезмерно высокой стоимости реализации проекта по строительству трассы Джубга-Сочи. В ведомстве планировали снизить ее на 1 трлн рублей, сократив протяженность дороги до 80,5 километра. Таки образом, трасса связал бы Сочи и Туапсе, а завершение строительства дороги переносилось с 2024 года на 2037-й.

ИСТОЧНИК KP.RU