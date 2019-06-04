На Кубани суд присяжных признал двоих мужчин виновными в избиении потерпевшего до смерти

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-04T17:51:22+03:00

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В Лабинском районе суд присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении двоих жителей края. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

- Как следует из материалов уголовного дела, 16 октября 2018 года обвиняемые распивали спиртные напитки совместно с 40-летним местным жителем на территории продовольственной базы в Лабинске. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленники жестоко избили потерпевшего, нанеся множественные удары руками и ногами по голове. В результате он получил черепно-мозговую травму с тяжелым ушибом головного мозга, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Затем нападавшие перенесли потерпевшего в комнату сторожа, где он скончался от полученных травм не приходя в сознание.

Государственный обвинитель предоставил суду присяжных весомые доказательства, которые и стали основой для вынесения обвинительного вердикта. Обсуждение его последствий состоится 10 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU