В Сочи Парке отметят День Пушкина

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-04T17:55:06+03:00

6 июня в день рождения великого писателя гости первого тематического парка страны примут участие в конкурсе чтецов и литературном квесте

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Участники игры попытаются разгадать тайное послание Пушкина, и для этого им нужно вспомнить все его сказки. Искать ответы придется по всему парку, ключи-подсказки будет спрятаны во всех тематических землях.

Еще одна героиня Сочи Парка Баба Яга будет ждать юных чтецов в своей резиденции. Здесь же пойдет и викторина на знание произведений великого писателя.

На Алее Огней герои русских сказок пригласят всех желающих сделать снимок в тематической фотозоне.

Все участники мероприятий Дня Пушкина получат подарки от Сочи Парка.

Напомним, Сочи Парк работает с 10.00 до 22.00 без выходных. Гости отеля-замка Богатырь посещают первый тематический парк страны бесплатно.

1 июня открыты новые аттракционы, в том числе освежающая спрей-зона «Солнечный риф» с аквакачелями и мультимедийная «Галерея иллюзий».

ИСТОЧНИК KP.RU