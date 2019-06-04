В Сочи Парке отметят День Пушкина
Участники игры попытаются разгадать тайное послание Пушкина, и для этого им нужно вспомнить все его сказки. Искать ответы придется по всему парку, ключи-подсказки будет спрятаны во всех тематических землях.
Еще одна героиня Сочи Парка Баба Яга будет ждать юных чтецов в своей резиденции. Здесь же пойдет и викторина на знание произведений великого писателя.
На Алее Огней герои русских сказок пригласят всех желающих сделать снимок в тематической фотозоне.
Все участники мероприятий Дня Пушкина получат подарки от Сочи Парка.
Напомним, Сочи Парк работает с 10.00 до 22.00 без выходных. Гости отеля-замка Богатырь посещают первый тематический парк страны бесплатно.
1 июня открыты новые аттракционы, в том числе освежающая спрей-зона «Солнечный риф» с аквакачелями и мультимедийная «Галерея иллюзий».
ИСТОЧНИК KP.RU