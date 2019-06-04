2019-06-04T18:06:28+03:00
Общество

Дети России открывают мир с РГО

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовал образовательный проект Русского географического общества «Мир открытий»
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Фото пресс-службы ВДЦ «Орлёнок»Фото пресс-службы ВДЦ «Орлёнок»
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В программе участвуют 200 мальчишек и девчонок от 11 до 16 лет из 37 регионов России. Авторы экологических проектов, победители международных олимпиад, активисты молодежного движения РГО приехали в «Орлёнок» чтобы обменяться опытом и совершить личные открытия.

Вместе с организаторами смены, специалистами и экспертами Русского географического общества орлята изучают тонкости экологии, краеведения, картографии и почвоведения, осваивают азбуку туризма и учатся составлять прогноз погоды, используя настоящее метеорологическое оборудование.

«Профильный проект «Мир открытий» проводится в «Орлёнке» уже четвёртый год и имеет важное значение, в особенности, для ребят старшего возраста, поскольку помогает им сформировать необходимые знания о будущих профессиях: геолога, эколога, спелеолога, геофизика, археолога, метеоролога, геожурналиста. Всего за 21 день насыщенной программы и углублённой практической базы, с помощью тематических образовательных модулей, которые вместе составляют прикладную площадку «ГЕОЛАБ», юные географы знакомятся с достижениями в области географии, встречаются с путешественниками, известными учёными, пробуют свои силы в проектной и исследовательской деятельности», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках программы орлята также принимают участие в ярмарке идей «Лифт в будущее», мастер-классах, диспутах и экскурсиях. Завершит обучение интерактивная выставка-презентация проектов «География в профессиях будущего», которые ребята подготовят в течение смены.

Организатор: Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», ВДЦ «Орлёнок».

Всероссийский детский центр «Орлёнок» — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался «Орлёнок» в июле 1960 года с палаточного лагеря, который раскинул свои шатры у самого синего моря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: «Стремительный», «Звёздный», «Штормовой» и «Солнечный» работают круглогодично, «Комсомольский», «Дозорный», «Олимпийский», «Юнармеец», «Олимпийская деревня» и «Солнышко» — в летний период.

В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года «Орлёнок» принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой.

В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Официальный сайт ВДЦ «Орлёнок»: www.сenter-orlyonok.ru

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу ВДЦ «Орлёнок» по телефону: 8 (86167) 91-543.

ИСТОЧНИК KP.RU

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