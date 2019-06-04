2019-06-04T18:08:59+03:00
Общество

ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса

Банк ВТБ совместно с компанией АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса
Поделиться:
Изменить размер текста:

В режиме одного окна он позволяет получить «под ключ» несколько услуг (открыть расчетный счет и приобрести кассовую технику) иминимизировать финансовые и временные затраты. В первую очередь сервис ориентирован на предпринимателей, которые с 1 июля 2019 года обязаны использовать кассовую технику в соответствии с федеральным законом №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Предложение включает в себя набор инструментов и сервисов, необходимых для предпринимательской деятельности – бесплатное открытие и обслуживание в течение трех месяцев расчетного счета в банке ВТБ, договор с Первым ОФД на услугу по передаче кассовых чеков в ФНС России, онлайн-кассу с фискальным накопителем, электронно-цифровую подпись, бесплатную доставку и регистрацию кассы в ФНС – в полном соответствии с законодательством. Бизнесу также доступны консультации по получению налогового вычета для минимизации расходов на услуги оператора фискальных данных, приобретению и настройке онлайн-касс.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам решения, позволяющие на привлекательных и комфортных условиях организовать эффективное ведение бизнеса. Новый комплексный продукт обеспечит предпринимателей необходимым банковским обслуживанием на старте проекта, оборудованием для работы кассы и передачи фискальных данных, консультацией по всем сопутствующим вопросам. Использование новой услуги позволит качественно и в короткие сроки подготовиться к вступлению в силу изменений в законодательстве об осуществлении расчетов с клиентами в рамках ведения коммерческой деятельности», - отмечает заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Для нас как ключевого игрока на рынке операторов фискальных данных сотрудничество с ВТБ позволяет предоставить предприятиям МСБ возможность по выгодной цене воспользоваться продуктовыми и технологическими решениями, в том числе аналитикой для управления бизнесом, которые ранее были доступны в основном крупному ритейлу. Мы предлагаем клиентам банка простые и интуитивно понятные сервисы, которые дополняют линейку финансовых услуг, что позволит удовлетворить основные потребности малого и среднего предпринимательства. Наша цель – это создание максимально комфортной безопасной бизнес-среды для российских предпринимателей, работающих с контрольно-кассовой техникой. Мы видим в этом будущее и формируем его сегодня», - комментирует директор по стратегии Первого ОФД Ирина Есипенко.

СПРАВКА "КП"

Компания АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») специализируется на предоставлении услуг по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы. На текущий момент компания занимает одну из лидирующих позиций среди операторов фискальных данных.

Первому ОФД доверяют крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, такие как METRO C&C, Х5 Retail Group, Билайн, АШАН, Мария-Ра, KFC, Zolla, Rendez-Vous, Эльдорадо, Спортмастер, БИЛЛА, ВКУСВИЛЛ, Fix Price, Gloria Jeans и многие другие, а также более 190 000 представителей малого и среднего бизнеса.

Первый ОФД – победитель Премии CNEWS в номинации «IT решение в торговле» (2017) и Премии «IT Лидер» в номинации «Обеспечение открытости общества» (2018). Номинант Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018»

Услуга доступна на территории РФ, исключая «труднодоступные места» и места «отдаленные от сетей связи», определение которым дает 54-ФЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань повезет на международный форум в Санкт-Петербурге проекты на 300 млрд рублей
В Кадетских корпусах СК России увеличат число мест для детей-сирот
«Краснодар Водоканал» продолжает модернизацию сетей в центре города
Дети России открывают мир с РГО
В Сочи Парке отметят День Пушкина
На Кубани суд присяжных признал двоих мужчин виновными в избиении потерпевшего до смерти
Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построят
Прокуратура проверила краснодарский «Сафари парк»
В Солнечном микрорайоне Краснодара появится новая дорога
В аэропорту Краснодара ужесточили правила парковки
Жителя Кубани подозревают в двойном убийстве
Два аквапарка планируют построить в Краснодаре
Знатоки «Что?Где?Когда?» не смогли ответить на вопрос жителя Новороссийска
Высшая квалификационная коллегия согласилась с решением возбудить дело против судьи из Анапы
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
В Павловском районе открылся новый офис врача общей практики
Проблемы ЖКХ Кубани обсудили за круглым столом представители ПАО «ТНС энерго Кубань»
В Ейском районе столкнулись две легковушки
Краснодарские коммунисты помогли организовать детский праздник
На Кубани мужчина убил сожительницу и своего знакомого
В Отрадненском районе Кубани введен режим ЧС
В Сочи пройдет Фестиваль корейской культуры
В КПРФ заявили, что нужно дать отпор неонацизму на Украине
В Калиниском районе сотрудница полиции помогла локализовать пожар
Депутат-коммунист принял участие в детском празднике в селе Ванновское
Суд над 28-летней матерью, которую требуют освободить от тюрьмы 100 тысяч человек, закрыли от прессы
На Кубани местные жители могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России
В Краснодаре знаменитые российские спортсмены сыграют с детьми в баскетбол